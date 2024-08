Bolivia, el país de las tres guerras

“Bolivia no plantea sus demandas con una actitud de venganza o movida por el odio, sino con la comprensión de la necesidad de resolver el problema en beneficio tanto de Chile como del continente sudamericano. Bolivia cree que una asociación fructífera entre los pueblos debe basarse en la confianza y la cooperación, sin desconfianzas ni peligros ocultos. Bolivia reconoce que Chile sería un socio clave en la explotación de sus recursos, beneficiándose del comercio y la navegación. Sin embargo, Bolivia solo abrirá sus puertas una vez garantizada su seguridad y su libre acceso al mar”, señala el estudio preliminar de la obra ‘Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925’ (The University Society Inc: 1925) presentado por el diplomático boliviano Daniel Sánchez Bustamante. Esa obra fue dirigida por el periodista Ricardo Alarcón.