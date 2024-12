Bolivia elige a magistrados con un año de atraso y un proceso ‘mutilado’

Este domingo 15 de diciembre se realizan las elecciones judiciales en el país. En el caso de Santa Cruz se votará por las candidaturas del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo de Justicia.



Estas son las respuestas a dudas que puedas tener para votar este domingo



1.- ¿Cómo sé dónde me toca votar?

a) Ingresa al sitio web: yoparticipo.oep.org.bo.

b) Escribe tu número de cédula de identidad (solo los números, sin el lugar de expedición).

c) Ingresa tu fecha de nacimiento en este orden: mes, año y día.

d) Revisa que los datos estén correctos y haz clic en "Consultar".

e) La información que necesitas aparecerá en este momento.



2.- ¿Debo votar sí o sí?

El voto es obligatorio. Sin embargo, las personas mayores de 70 años están exentas de la obligatoriedad.

No serán sancionadas las personas que no puedan votar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o quienes estén fuera del país este domingo de las elecciones, quienes deben presentar documentos que prueben su ausencia para evitar sanciones.



3.- ¿Qué debo llevar para votar?

Para votar es necesario presentar la cédula de identidad original y vigente.



4.- ¿Cuál es el procedimiento para votar en estas elecciones judiciales?

a) Presenta tu cédula de identidad en tu mesa de sufragio.

b) El jurado de mesa verificará los datos de tu cédula, con la lista de personas habilitadas.

c) Luego deberás firmar y poner tu huella dactilar en esa lista.

d) El presidente de mesa te entregará dos papeletas: una de circunscripción nacional y otra de circunscripción departamental.

e) Con esas papeletas, deberás entrar en el recito de votación para elegir a los candidatos de tu preferencia.

Deberás emitir un total de cuatro votos. En la papeleta nacional debes emitir un voto para el Tribunal Agroambiental y otro voto para el Consejo de la Magistratura. Y en la papeleta departamental debes emitir otros dos votos: uno para una candidata muer y el otro para un candidato varón para el Tribunal Supremo de Justicia.

f) Una vez que hubieras marcado tus votos, deberás depositar las papeletas en las ánforas correspondientes; es decir, la papeleta nacional en el ánfora de la Circunscripción Nacional y la papeleta departamental en el ánfora de la Circunscripción Departamental.

g) Cuando termines este proceso, el jurado electoral te entregará tu certificado de sufragio.





5.- ¿En qué horario puedo ir a votar?

Las mesas de sufragio abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 16:00, a menos que haya votantes en fila, en cuyo caso permanecerán abiertas hasta que todos hayan emitido su voto.



6.- ¿Qué pasa si no voy a votar?

Puedes ser sancionado. Las personas que no asistan a votar diciembre no recibirán su certificado de sufragio y deberán pagar una multa de Bs 500, que equivale al 20% del salario mínimo nacional. Además, estarán impedidos -durante los 90 días siguientes- de realizar transacciones en bancos y tampoco podrán gestionar documentos públicos, como pasaportes o cualquier otro trámite en instituciones públicas.

Estas multas deben ser pagadas en la cuenta bancaria del Tribunal Supremo Electoral – Recaudadora No. 10000056981381, del Banco Unión a nombre del Órgano Electoral Plurinacional.



7.- ¿Y si no puedo ir a votar, por causas ajenas a mi voluntad?

No serán sancionadas las personas que no puedan votar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o quienes estén fuera del país este domingo de las elecciones, quienes deben presentar documentos que prueben su ausencia para evitar sanciones.

Para quienes no puedan votar debido a circunstancias excepcionales, el Tribunal Electoral Departamental otorgará certificados de impedimento. Las personas que se encuentren en tránsito podrán obtenerlo el mismo día de la votación, y aquellos con imprevistos, como emergencias médicas, podrán gestionarlo desde el lunes 16 de diciembre hasta el 14 de enero de 2025.



8.- ¿Qué sucede si no estoy empadronado?

También recibirás una multa. Los ciudadanos que no se inscriban en el Padrón electoral o se inscriban proporcionando datos incompletos serán sancionados con una multa equivalente al 10% de un salario mínimo vigente (Bs 250) al momento de la comisión de la falta.



9.- ¿Y si no pago la multa?

Ten cuidado, tu sanción podría ser otra, porque “si los ciudadanos incumplen con las multas pecuniarias, los jueces electorales podrán convertir las multas en arresto de hasta 8 horas o trabajo social con fines públicos”.



10.- ¿Cuándo se conocerán los resultados de estas elecciones?

Los resultados preliminares estarán disponibles a partir de las 20:00 de este domingo 15 de diciembre. El vocal Tahuichi Tahuichi anunció que harán todo lo posible para tener resultados hasta el 60% la noche del domingo. Añadió que hasta el lunes 16 tendrán el 100% porque se cuenta con un “sistema de recepción de cómputo bastante eficiente”.

Los resultados nacionales de la votación serán publicados el 29 de diciembre y la entrega de credenciales a las autoridades electas, por el Tribunal Supremo Electoral, se efecturá el 30 de diciembre.