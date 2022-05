Bolivia enviará a Argentina las muestras para confirmar o descartar el primer caso de viruela del mono

Escucha esta nota aquí

María Bolivia Rothe, directora de Seguros de Salud del Ministerio de Salud, informó este viernes que las muestras biológicas del paciente sospechoso de viruela del mono serán enviadas a Argentina para su análisis, y se tendrán los resultados entre 10 y 15 días.

La especialista, que estuvo en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, sostuvo que en el país no se cuentan con los reactivos necesarios para realizar el diagnóstico y la vecina nación también tiene algunas dificultades para conseguir esos insumos, que recién comenzaron a elaborarse en el mundo.

“Esperamos que los resultados estén entre 10 y 15 días, no hay tiempo exacto, puede ser menos, pero Argentina está con problemas de reactivos, es un tipo de PCR, pero con otro tipo de reactivos, que recién se fabrican en el mundo”, dijo la autoridad.

Confirmó que el paciente en Santa Cruz, un joven de 26 años, permanece aislado y en observación, y se le practican otros análisis para descartar enfermedades similares, a la par de establecer contactos con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como parte del procedimiento ante esta patología que antes era endémica en África.

“Apenas se tuvo conocimiento de casos fuera de África, se convirtió en un evento de importancia internacional y cuando sucede esto, los países debemos emitir una alerta sanitaria, y esto nos permite cosas que son importantes, como la definición de casos, con la definición de signos y síntomas para considerar casos sospechosos, después se establece la notificación a los Sedes, después la contención, y el análisis de las muestras”, acotó Rothe.

Al momento, Argentina tiene un caso sospechoso, y se han confirmado dos casos en Estados Unidos (EEUU) y uno en Canadá. Sin embargo, se enfatiza que la enfermedad es benigna y de tasa de mortalidad baja.

“Como no tenemos casos en Bolivia, no hay una letalidad definida, es una enfermedad que no mata, pasan 21 días antes que se inicien los primeros síntomas, no se dispersa fácilmente, y hasta que se cae la última costra pasan tres semanas, es una enfermedad larga, pero benigna”, sostuvo.

Detalló que la viruela del mono se manifiesta con malestar general, fiebre, decaimiento, y la presencia de máculas que luego se convierten en pus, ronchas rojas que se convierten en granos con líquidos, que luego generan una costra, que se convierte infectante. “Las máculas aparecen en las manos, pies, en el rostro, pero también en el cuerpo, hay mucho dolor de músculos y articulaciones”, concluyó.