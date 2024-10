Bolivia es aceptada como país socio de BRICS

JUST IN: BRICS officially adds 13 new nations to the alliance as partner countries (not full members).



🇩🇿 Algeria

🇧🇾 Belarus

🇧🇴 Bolivia

🇨🇺 Cuba

🇮🇩 Indonesia

🇰🇿 Kazakhstan

🇲🇾 Malaysia

🇳🇬 Nigeria

🇹🇭 Thailand

🇹🇷 Turkey

🇺🇬 Uganda

🇺🇿 Uzbekistan

🇻🇳 Vietnam