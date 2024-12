Bolivia es el país que menos invierte en salud y el impacto lo sufren miles de ciudadanos

Flora lleva tiempo luchando contra la diabetes y no sabe en qué momento la enfermedad avanzó al punto de tener que perder su pie. Sin embargo, está segura que siempre enfrentó dificultades para recibir atención médica. En muchas ocasiones, las citas se cancelaron por falta de espacio o por las huelgas y otras veces no puedo seguir los tratamientos por falta de recursos.

Según la investigación, se estima que el gasto total en salud para la gestión 2022 alcanzó los $us 3.514 millones, de los cuales $us 1.854 millones corresponden al sector público, mientras que el resto proviene de la Seguridad Social y el sector privado.

En 2022, el gasto en salud por persona en Bolivia se estimó en $us 292,7, un aumento respecto a los $us 268,9 de 2019. Sin embargo, al convertir esta cifra en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), el gasto total en salud per cápita de Bolivia es de $us 774, por debajo del promedio regional, que es $us 1.441 en PPA.