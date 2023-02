Bolivia está entre los ocho países más corruptos de América Latina

“Hay corrupción en todos los niveles del Gobierno, pero también en gobiernos subnacionales. No me sorprende que Bolivia este estancada en los niveles de corrupción y no muestre mejoras en los últimos años. No hace falta ir lejos para hablar de un caso de corrupción, están ahí cerca, por ejemplo, el caso de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), donde hubo coimas millonarias”, cuestionó el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC).