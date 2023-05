Bolivia está polarizada, la mayoría no habla de política y no cree en partidos

Al 52% de los bolivianos “les gusta informarse sobre política, pero evitan hablar sobre esto con otras personas para no pelear”. Además, el 73,9% señaló que “los partidos políticos no son importantes para el futuro del país”, un dato que contrasta con la evidencia de “una mayoría ruidosa”, expresada en aquel grupo del 20% que accede a las redes sociales “para rebatir los argumentos de quienes no piensan como ellos”.