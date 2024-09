Bolivia le pidió a Salta que deje de cobrar la atención médica a sus ciudadanos, pero la provincia lo rechazó

En este contexto, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, rechazó una solicitud de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, para revisar la medida y suscribir nuevos convenios que beneficien a los ciudadanos bolivianos, según reporta el medio de comunicación Infobae.com



“La cónsul me planteó la posibilidad de establecer aranceles diferenciados para los bolivianos, pero le expliqué que esa solicitud estaba fuera de lugar, como si yo le pidiera a ella que no cumpla la ley en su país”, afirmó Valenzuela



El encuentro se produjo el 13 de agosto, luego de un pedido de reunión del consulado boliviano, motivado por las quejas de ciudadanos bolivianos afectados por el reciente cobro. Valenzuela sugirió a las autoridades consulares que gestionen recursos para cubrir los costos desde su propio país, señalando que la medida responde a la Ley Provincial 8.421 y que no tienen opción más que aplicarla.



Desde la implementación del cobro, la concurrencia de extranjeros a los hospitales ha caído drásticamente. Según Valenzuela, el Hospital San Vicente de Paul pasó de atender a 300 personas por semana a un promedio de solo cinco. “Hay días en los que no viene nadie”, subrayó.



El cobro se aplica para tratamientos específicos, consultas con especialistas y cirugías, pero los servicios de urgencia que impliquen riesgo de vida siguen siendo gratuitos.