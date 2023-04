"Bolivia necesita un programa de salvataje", dice Tuto Quiroga sobre la situación económica del país

En palabras del exmandatario y hoy líder opositor, la hemorragia fiscal se resume en "el gasto corriente del Estado, que el 2005 era de $us 2.200 millones y hoy es de $us 23.000. No se puede seguir así, es un Estado que gasta 10 veces más de lo que gana. Se necesita un programa de salvataje urgente. No se puede seguir gastando de la misma manera", remarcó.