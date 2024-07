Bolivia no tiene amenaza alta de sismos, pero es vulnerable por sus construcciones fuera de norma y falta de preparación

Fernández, el quinto director en la historia del Observatorio San Calixto, el segundo que no es sacerdote jesuita, asegura que “ hoy tenemos tecnología de última generación, que incluye transmisión satelital en 4G , fibra óptica, y los sensores son de banda ancha y completamente digitales”.

La geóloga Maira Nieto Canaviri, con especialización en sismología, trabaja en el Observatorio hace ocho años. “Nosotros tenemos un sistema automático que nos da la información en no más de cinco minutos. Pero a veces es necesario trabajar los datos manualmente, para reducir la posibilidad de error. Nosotros hacemos esa revisión, corroboramos y lo publicamos en www.osc.org.bo , y también en Facebook”, explica.

El director Fernández, por su parte, asegura que estos equipos fueron parte de donaciones de distintas fuentes, pero menciona con énfasis al gobierno francés . “Ellos nos dieron estos equipos que tratamos de mantenerlos al máximo. Quisiéramos expandirnos en todo el territorio nacional, pero no hay financiador externo que sustente ese proyecto”.

En el link https://osc.org.bo/index.php/es/sismicidad/senales , precisa Fernández, se pueden ver las señales sísmicas en tiempo real. Nieto recordó que el 2023 se registraron 1.910 sismos , lo que genera un promedio de hasta 5 por día. “La mayoría fueron de magnitudes menores a 3 y no se sintieron”.

Si bien la tecnología avanzó muchísimo en estos años, y eso se ve reflejado en el Observatorio, la experta señala que no existe aún el avance tecnológico que pueda detectar un terremoto con más de tres minutos de anticipación.

En el caso de los terremotos advirtió que Bolivia no tiene amenaza alta, como en Chile o Perú, “pero sí tenemos una vulnerabilidad estructural, las edificaciones no están construidas bajo normativas, sino en suelos no consolidados, como en La Paz, que ha vivido varias situaciones de deslizamientos".