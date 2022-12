Bolivia no tiene embajador en tres países del sur y ven descuido de la diplomacia

Luego del fallo negativo para Bolivia p or las aguas del Silala y ante la posible designación de la exdiputada Lidia Patty (MAS) como embajadora del Paraguay, los especialistas en diplomacia califican el desempeño del Gobierno de Luis Arce en el campo de la política exterior como débil y deficitario, ya que usa el servicio diplomático para “pagar facturas partidarias”. A esto se suma, que el país aún no cuenta con embajadores en tres países de la región.

A la fecha, Bolivia no designó representación diplomática al más alto nivel en Paraguay, Brasil ni Colombia. El país liderado por Luiz Ignacio Lula da Silva es un caso preocupante, ya que es el principal socio comercial en la región por la venta del gas natural y existen problemas comunes como el narcotráfico

En Paraguay, el cargo de embajador boliviano sigue acéfalo desde el 4 de noviembre de 2021, cuando Mario Cronenbold fue destituido por un polémico TikTok sobre el acento paraguayo y el tereré. Fue declarado persona no grata por el Parlamento del vecino país. Actualmente Sergio Barrios Garnica ocupa el cargo de Primer Secretario, según el portal de la Cancillería .

“No hay una conducta ni línea maestra . El que define la política exterior es el presidente y quien la ejecuta es el canciller. No hay ni quién defina ni quién ejecute. Internacionalmente estamos perdidos y ni decir sobre lo que estamos perdiendo por falta de una Secretaría de Relaciones Exteriores que sea competente”, apuntó el diplomático Manfredo Kempff, en contacto con EL DEBER.

Muestra de ello, son los votos de Bolivia para no condenar la agresión rusa contra Ucrania y las declaraciones de la embajadora en Irán sobre la violencia hacia las mujeres, tema sobre el cual se emitió un comunicado mencionando que la entrevista fue tergiversada.

Gustavo Aliaga, diputado por Comunidad Ciudadana y diplomático, h izo una evaluación a los dos años de Gobierno de Arce en materia de política exterior y concluyó que este tema “no ha sido el fuerte” de Arce, ya que no ha normalizado las relaciones con Brasil, hace falta una cantidad considerable de embajadores y de funcionarios. Incluso, considera que la Academia Diplomática ha sido “totalmente ninguneada”.

“El servicio exterior se ha vuelto una cenicienta del Estado. Ha sido utilizado para pagar facturas políticas, así de fácil y sencillo, no hay que darle vueltas. No encuentro funcionarios diplomáticos profesionales porque no es una carrera fácil. Debes tener experiencia”, manifestó.