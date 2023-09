Bolivia pide a Chile habilitar el hito 60 para construir la “ruta del litio”

La inversión prevista para los primeros tres tramos 1, 2 y 3 es de 1.604 millones de bolivianos, y para los tramos 4, 5 y 6, que incluye el Centro Multipropósito de Frontera, es de 1.714 millones de bolivianos. En total esta carretera requerirá una inversión de 3.318 millones de bolivianos. El Gobierno no ha calculado el porcentaje para la contraparte pero se conoce que los recursos saldrían de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Esta ruta no va integrar a Bolivia con el Pacífico, además que en el lado chileno no hay ningún plan carretero”, dijo a EL DEBER, Gabriel Ayaviri, que es parte de dicho comité. Puso dos puntos como argumentos, uno que al otro lado del hito 60 en Chile existe una carretera de una empresa privada Doña Inés de Collahuasi, que construyó su ruta que está enmallada y no permite el acceso a vehículos ajenos.