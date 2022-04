Bolivia propuso modificar un párrafo del acuerdo Escazú, ningún país lo apoyó

Escucha esta nota aquí

En la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde se desarrolló la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1 Escazú), representantes de Bolivia propusieron modificar un párrafo del tratado en el que pone a la sociedad como parte de la mesa directiva del acuerdo, sin embargo, esta modificación sustancial no fue apoyada por ninguno de los más de 700 delegados de los países miembros de 12 Estados.

El encuentro se realizó del 20 al 22 de abril, en la que discutieron el acuerdo de Escazú y otros asuntos relevantes.

"Proponemos eliminar el párrafo 7, en el entendido que la mesa está compuesta por las partes del acuerdo, es la mesa del Acuerdo de Escazú, nosotros proponemos es que se pueda eliminar, esto no quiere decir que no exista la participación, lo que hará el Gobierno es el diálogo con la parte pública (...), quiero incidir que es un acuerdo de Escazú intergubernamental", recalcó una de las delegadas bolivianas que asistió de forma presencial al encuentro.

Otra representante boliviana argumentó que la intensión es que no nos podemos apresurar en tomar decisiones, sobre un tema importante sobre una creación de un comité, y las reglas que la componen. "Este es un espacio abierto al acceso de información de buscar consenso y pedimos que se nos permita presentar la propuesta boliviana sobre esta temática", expresó.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil de Bolivia rechazaron la posición asumida por las representantes del estado Boliviano en la COP1 del Acuerdo de Escazú, quienes al conocer la propuesta elaboraron un manifiesto, que horas después de circular el documento la delegación retiró parcialmente la propuesta.

"Consideramos que el aparente retroceso de la delegación del Gobierno boliviano no ha asumido las razones que la sociedad civil expone como crítica a su inicial postura en franca regresión del espíritu y los objetivos del Acuerdo de Escazú", detalla al final del manifiesto.

En tanto, los organizadores de la sociedad civil que firmaron el documento, expresaron su preocupación por la propuesta en la que buscaban eliminar la representación del público de la Junta Directiva del Acuerdo.











El manifiesto decía:

1. De manera absoluta, no nos sentimos representados por esa posición de la representación del Estado boliviano ante la COP1 de Escazú, que implicaría un lamentable retroceso y una distorsión del espíritu del acuerdo, en cuyo proceso de construcción se logró la participación activa y se incorporaron las propuestas de la sociedad civil.

2. Las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, que mantenemos nuestra independencia respecto del poder gubernamental, destacamos los avances y la importancia de aquellos aspectos del Acuerdo de Escazú que impulsan y promueven una mayor implicación de la sociedad civil en las decisiones sobre asuntos ambientales, pues ello se enmarca en un proceso de ensanchamiento del ejercicio de los derechos humanos.

3. Asimismo, alertamos a la comunidad internacional que la posición regresiva que ha manifestado la representación boliviana se enmarca en un proceso interno de crecientes recortes al espacio de acción de la sociedad civil, que muchos hemos venido denunciando desde hace tiempo.

4. Exigimos a la delegación gubernamental boliviana reconducir su posición regresiva, pues excluir la participación de la sociedad civil a través de la representación del público es contrario al contenido y al Espíritu del acuerdo, trabajado a lo largo de varios años.

LOS ACUERDOS

Según la Cepal, informó en su página https://acuerdodeescazu.cepal.org/, que los países de América Latina y el Caribe reafirmaron al Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para asegurar un medio ambiente sano a las generaciones presentes y futuras.

Es más, detalló que la jornada final de la primera reunión de la COP1 se realizó en ocasión del primer aniversario de su entrada en vigor y del Día Internacional de la Madre Tierra.



Los 12 Estados parte del Acuerdo de Escazú, como los países observadores que participaron de la primera reunión de la COP1, finalizaron este domingo el encuentro con la aprobación de una Declaración Política en la cual reafirman al tratado como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.

Participaron más de 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil de forma presencial y virtual.

El secretario ejecutivo interino de la Cepal, Mario Cimoli, destacó que conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra en el marco de la COP 1 de Escazú es un momento particular, un momento único para debatir, para tomar lo histórico y ver cómo podemos mejorar. “Necesitamos respuestas para saber cómo nos movemos y cómo actuar hacia el futuro en esta coyuntura tan difícil que vive el mundo”, declaró.

La coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Nadino Calapucha, pidió un minuto de silencio por todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados por proteger la naturaleza.

"No hay nada que celebrar después de cinco años de haber declarado el Día Internacional de la Madre Tierra. La humanidad y el planeta han llegado a un punto de no retorno. Muchos hablan de crisis climática, crisis económica, pero también hay que ser realistas de que hay una crisis social, hay una crisis de humanidad, una crisis civilizatoria. Y hoy tenemos que comprometernos a cambiar esa historia”, acotó.

