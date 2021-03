Bolivia recibirá 228.000 dosis de vacunas AstraZeneca y 100.000 de Sinopharm la semana que viene

Escucha esta nota aquí

Bolivia recibirá 328.000 dosis de vacunas anticovid la semana que viene. La información fue confirmada por la cancillería boliviana que aseguró que, desde la fábrica de India (Instituto Serum), estaría saliendo el domingo 21 de marzo el lote de vacunas anticovid con destino al aeropuerto de El Alto.

“Estamos viendo los detalles logísticos de transporte. Por las características de almacenamiento y guardando el requisito de la cadena de frío solo se trata de un contenedor que traerá las 228.000 dosis de vacuna AstraZeneca”, dijo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

Dijo que las dosis vendrán en un avión comercial, debido a que no justifica recurrir a un vuelo completo para traer un contenedor de vacunas. Se conoció además que la aeronave haría escala en Miami (EEUU).



“También estamos detrás de los siguientes envíos de la vacuna AstraZeneca, de acuerdo al programa nos harán más envíos hasta el mes de mayo, restarían completar unas 650.000 dosis aproximadamente, mediante el mecanismo Covax.



Otro lote de 100.000 vacunas Sinopharm llegaría la próxima semana, según adelantó el viceministro Blanco. “Estamos aprovechando el vuelo para comprar un lote importante de insumos médicos, entre ellos, jeringas, que escasean en buena parte del mundo. Esta adquisición será entregada en Beijing, China. De lograr este contrato de insumos médicos en estos días, iríamos a recoger todo en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), de lo contrario tendríamos que buscar conexiones de vuelos comerciales”, dijo Blanco.



Llamado desde Moscú



Respecto a las vacunas rusas Sputnik V, que por contrato Bolivia adquirió 5.2 millones de dosis y que deben ser entregadas 1.7 millones hasta el 31 de marzo, se supo que aún no han recibido el informe desde Moscú para recogerlas.

“El convenio suscribe que cinco días hábiles antes de ser entregadas, el fabricante comunicará al comprador sobre la fecha de recojo de los lotes de vacunas”, confirmaron desde cancillería. Bolivia está a la expectativa de ello y sería inminente el anuncio de la fecha precisa.



Bolivia y la AstraZeneca



Si bien una decena de países europeos han suspendido la aplicación de la vacuna AstraZeneca. En nuestro país, mientras tanto, consultamos a las autoridades de salud sobre qué medida tomará el Gobierno al respecto. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo ayer a EL DEBER que el Gobierno nacional se rige según el comunicado de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno británico.

“Es que no hay evidencia suficiente y, al contrario, la mayor parte de las dosis que se han aplicado de esta vacuna específica en Reino Unido indica que las reacciones adversas están dentro del rango esperado. Mientras no haya estudios concluyentes respecto de estos aspectos adversos, nosotros continuamos con lo programado”, dijo el viceministro de Salud.



En el mismo sentido, el viceministro Blanco informó que este miércoles participaron de una reunión Covax, donde los países adjuntos recibieron pautas concretas. “Hace unos minutos la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido recomendar a los países la vacunación con AstraZeneca. Si bien algunos organismos europeos están estudiando el tema, aparentemente no hay una relación directa entre los casos de trombosis con la aplicación de las vacunas; sin embargo, estiman que el balance entre riesgos y beneficios los motivan a recomendar que se pueda vacuna con la AstraZeneca”, dijo el viceministro Blanco Ferri.



Covax y la vacuna Pfizer



Respecto a las vacunas Pfizer-BioNTech, mediante el mecanismo Covax, serían entregadas hasta junio, pero mientras tanto, autoridades nacionales hacen un análisis interno sobre el modelo que hay que adherirse de acuerdo a los requisitos de esta vacuna específicamente.

Se trata del acuerdo de indemnización que, de acuerdo a las autoridades bolivianas, se está analizando con la Procuraduría los aspectos legales. “Estamos a la espera de una reunión con el fabricante para llegar a buenos términos respecto al acuerdo que debemos firmar. Se trata básicamente de quién va a poner esa garantía, si el Gobierno boliviano se ve obligado a garantizar la indemnización con bono soberano u otro tipo de bienes como han pedido otros países como Brasil o Argentina o si se encarga el mecanismo Covax con su fondo rotatorio”, informó el viceministro Blanco.



El Gobierno argumenta que estas 100.000 vacunas Sinopharm, al margen de las 500.000 que llegaron, podrían reemplazar las 92.430 de Pfizer, en caso que no se logre un acuerdo. “No descartamos ninguna, necesitamos la mayor cantidad de vacunas posibles, pero en términos de planificación, con estas de Sinopharm estaríamos cubriendo ese lote”, finalizó Blanco.



Covax, ¿qué es?



Es un mecanismo creado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas contra el Covid-19. Este sistema está codirigido por la OMS, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI) y la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (Gavi), con apoyo de Unicef como socio clave en la ejecución del programa.



Algunos países latinoamericanos, Bolivia entre ellos, recibirán, entre marzo y mayo, casi 26 millones de vacunas de la iniciativa Covax.