Bolivia registra 1.573 casos y 35 muertos por Covid-19 en un día

Con Santa Cruz como el departamento con más afectado, este miércoles, Bolivia cerró con 1.573 casos positivos de coronavirus en una sola jornada; mientras que el número de fallecidos alcanzó a 35 personas. Paralelamente, el Gobierno anunció los preparativos para el inicio de la vacunación masiva.





Santa Cruz, con 683 casos en total, es la región más afectada y las cifras no bajan pese a las recomendaciones de las autoridades. Le sigue Cochabamba con 317 personas que dieron positivo para coronavirus, La Paz 230, Tarija 111, Oruro 76, Chuquisaca 55, Beni 51, Pando con 28 y cerró Potosí con 22 casos positivos de Covid-19, lo que hace el total de 1.573 casos.













En el caso de los fallecidos el panorama no cambia, el departamento cruceño también lleva la delantera, pues nueve de los 35 fallecidos de este miércoles ocurrieron en este punto del país.





Pando y Potosí son las únicas regiones que no lamentaron muertes. En Oruro hubo siete fallecidos; en Tarija seis; en Cochabamba y Beni cinco, respectivamente; Chuquisaca dos, y en la sede de Gobierno se enterró a una persona. Con esos fallecimientos el país está a punto de alcanzar las 13.000 víctimas fatales de esta pandemia.





En las cifras globales Santa Cruz también tiene la mayor cantidad de los casos con 109.860 de sus ciudadanos infectados, le sigue La Paz con 68.062, Cochabamba 31.096, Tarija 25.252, Chuquisaca 17.849, Potosí 15.008, Beni 15.217, Oruro 13.984 y Pando que es el único departamento que tiene 5.503. De este modo, Bolivia suma 301.831 contagios desde el inicio de la pandemia.





