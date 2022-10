Bolivia se abstiene de votar en la ONU la resolución que condena a Rusia por "anexión ilegal" de territorios ucranianos

“Es una situación muy compleja y en el fondo existe una disputa hegemónica entre grandes potencias en el mundo y lamentablemente la situación no ha hecho sino agravarse y podemos decir que estamos en una situación crítica, es inadmisible que Naciones Unidas no pueda tomar una acción más decidida, más categórica, para lograr una solución diplomática”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, en conferencia de prensa.

Asimismo señaló que la resolución en cuestión no aporta a soluciones de fondo, ni promueve espacios de diálogo y paz.

“Las resoluciones votadas en la Asamblea General, cuando se trata de seguridad, no tienen carácter vinculante; entonces que las Naciones Unidas en su Asamblea General apruebe o desapruebe mil resoluciones, no va a resolver la grave crisis que tenemos. Más que tratar resoluciones, la ONU tiene que cumplir la función, la misión por la cual ha sido concebida; tiene que actuar en acercar a las partes en conflicto, que no son dos países; detrás está una lucha, una disputa hegemónica”, manifestó Mayta.