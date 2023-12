Bolivia se suma al Mercosur con apoyo de Lula, pero con críticas por ‘presos políticos’

“Brasil obviamente no es la policía del mundo. Brasil no tiene el deber de vigilar a otros países cuando se trata de mantener la democracia y los derechos humanos. Pero, cuando hablamos de América Latina, la situación es diferente. Tenemos una gran responsabilidad y el Protocolo de Ushuaia trata exactamente de eso: que nos es imposible admitir en el ámbito del Mercosu r a países que tienen problemas democráticos”, añadió el legislador en Brasilia.

El exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, consideró que este punto es fundamental. “La cláusula democrática debería ser un impedimento para el ingreso de Bolivia. Por eso, una comisión del Senado de ese país viajará a Bolivia para hablar con los presos políticos. Un país miembro del Mercosur no los debe tener, como tampoco avalar una justicia sometida al Gobierno. Debe tener un Estado de derecho que Bolivia no tiene. Hay más de 200 presos políticos confirmados bajo cargos artificialmente creados y subjetivos como terrorismo, sedición, conspiración, incumplimiento de deberes, que son políticos, hallando una forma para perseguir a la gente utilizando la justicia. Todo conforma un cuadro en el que no hay democracia”, puntualizó.