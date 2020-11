Bolivia suma 147 nuevos pacientes y Gobierno pide mayores cuidados para evitar nueva ola

Escucha esta nota aquí

Este viernes 30 de octubre Bolivia contabilizó un total de 141.631 contagios de coronavirus confirmados. En la presente jornada, se sumaron 147 nuevos infectados en ocho departamentos del país, según el reporte del Ministerio de Salud.

Los nuevos infectados se registraron en La Paz, con 46 casos; Tarija (37); Santa Cruz (22), Chuquisaca (16), Cochabamba (11), Oruro (8), Potosí (6) y uno en Pando.

El reporte detalla que hubo 10 decesos por Covid-19. De los cuales, cuatro fueron en Cochabamba, tres en Santa Cruz, dos en La Paz y uno en Chuquisaca. En todo el país, el número total de víctimas mortales por la pandemia, es de 8.715 desde el primer deceso.

En cifras globales, el departamento de Santa Cruz suma hasta ahora, 43.980 personas contagiadas. Luego está La Paz con 34.962; Tarija 16.159, Cochabamba 13.977; Potosí 9.092, Chuquisaca 7.794; Beni 7.289; Oruro 6.002; y Pando reporta en total, 2.376 confirmados.

Entre los pacientes contagiados, 111.178 se recuperaron y recibieron su alta médica por lo que hay 21.738 casos activos en el país. El reporte oficial epidemiológico contabilizó también 189.064 pruebas que fueron descartadas en laboratorio y se espera el resultado de otros 2.587 casos sospechosos.

El Jefe Nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, señaló que los períodos de junio, julio y agosto fueron los momentos más difíciles para Bolivia por la pandemia, pero que ya se está en una desescalada.

Sin embargo, lamentó que en estos últimos días ha empezado a subir el contagio. “Si no mantenemos una disciplina adecuada y no contribuimos con nuestro comportamiento a que esta situación se consolide en una desescalada real que tenga mucho más impacto, lamentaremos estar como otros países que están peor que antes. No queremos volver a una situación como Europa. El confinamiento ha vuelto, la cuarentena rígida ha vuelto y ojalá no tengamos que volver nosotros”, recalcó.