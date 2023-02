Bolivia suma 168 ataques a la prensa en dos años e impera la impunidad

Según el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en la clasificación mundial México ocupa el puesto 127 de 180 países y se mantiene como una de las regiones más peligrosas y mortíferas del mundo para los periodistas. Bolivia figura en el lugar 126. “La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero”, señala el informe que data de 2022.

A un año y cuatro meses, el caso continúa en la impunidad y no existe ningún detenido. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, informó: “No hay ni un solo detenido y los tres que estaban en la cárcel fueron beneficiados con detención domiciliaria sin escolta, en pocas palabras, son libres. Hay 14 audiencias que fueron suspendidas y no se fija audiencia para que se canalice la ilegalidad de ese juez, pese a que Paulino Camacho y Sixto Canaza fueron acusados de haber participado en otras tomas violentas. A pesar de esta gravedad, la justicia no cede en acelerar el proceso y darnos la certidumbre de que actúan imparcialmente”, lamentó Méndez.