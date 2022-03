Boliviana en Kiev (Ucrania) lleva una semana en un sótano y empieza a tener ataques de pánico

Escucha esta nota aquí

Al igual que muchos ciudadanos ucranianos afectado por la invasión rusa, la situación de Cecilia Fernández Peña, boliviana residente en Ucrania, refleja el drama que atraviesan las personas que se encuentran en ciudades bombardeadas por tropas rusas. La joven habla de incertidumbre y afectación psicológica.

En una entrevista con la red CNN, Cecilia Fernández relata cómo la gente empieza a sentir la falta de comida, ausencia de agua, de electricidad y de calefacción (están en pleno invierno), incluso "no pueden estar en sus casas porque no hay ventanas", los ataques destruyen lo que encuentran a su paso.

"La gente no se encuentra segura. Si esto no se vive en carne propia, no se dimensiona lo que eso significa. Para una persona antes de experimentar esto, una semana se pasaba en un chasquido y ahora esta semana ha sido eterna", dice la joven, quien vive con su esposo, de nacionalidad ucraniana, en Kiev, uno de los epicentros del conflicto.

A esto se suma la afectación que sufre la gente en su salud mental y cómo esto impacta a diferentes generaciones, tanto así que las personas de la tercera edad ven salir a flote viejos recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, cuando su región también se vio devastada.

Sin embargo, el sentido patriótico también los lleva a estar unidos y más aún cuando no hay opción para salir de Kiev, como es el caso del esposo de Cecilia, que se encuentra en el rango de edad que debe estar listo en caso de que el Gobierno lo solicite para sumarse al Ejército.

Mientras tanto, la gente hace sus labores como puede, desde su campo de experiencia, para hacer frente a los embates rusos o contribuir en sus comunidades en diferentes frentes, como la fabricación de cócteles molotov o el cuidado de grupos vulnerables con tareas de voluntariado.

"Los ucranianos están más orgullosos de ser ucranianos que nunca, esta lucha ha reafirmado su patriotismo y su identidad. No quieren a los rusos y van a luchar desde donde puedan y como puedan", enfatizó la joven durante la entrevista.



Cecilia contó que es difícil que la gente pueda estar en sus casas y por eso optan por permanecer a algún búnker o sótano, racionando la comida alta en calorías que les dota el Gobierno ucraniano.

"Este es un conflicto prolongado por la manera que afecta psicológicamente, es prolongado y no sabes hasta cuando habrá comida y qué viene después", concluyó Cecilia en su intervención.



Este es el enlace para ver la entrevista en CNN: https://cnnespanol.cnn.com/video/invasion-guerra-rusia-ucrania-boliviana-lviv-kyiv-requena-panorama-cnne/#0

