Bolsonaro compromete refugio político para López y otros exfuncionarios del Gobierno transitorio "mientras yo sea presidente"

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, volvió a pronunciarse en favor de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y de su Gobierno transitorio. Reveló que el exministro de Defensa, Fernando López, y otros exfuncionarios que salieron de Bolivia en calidad de perseguidos políticos se encuentran refugiados en su país. Agregó también que, mientras sea mandatario de Brasil, garantizará que su gobierno no deje que sean extraditados a Bolivia.

“El ministro de Defensa de Bolivia también fue condenado a 10 años (como Jeanine Áñez), pero vino a Brasil, garanticé su presencia aquí. Mientras yo sea presidente, él no sale de Brasil. También pasó lo mismo con el jefe de la guardia nacional de Bolivia (Yuri Calderón) y muchas otras personas que huyeron de allí", afirmó Bolsonaro ante los medios de comunicación.

El exministro de Áñez fue declarado en rebeldía en septiembre de este año por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal tras no presentarse a su audiencia de medidas cautelares por el caso “Golpe I” iniciado por la exdiputada masista Lidia Patty.

El presidente brasileño ratificó que hizo todos los esfuerzos posibles para otorgarle el asilo político a Áñez, después de que fuera condenada a 10 años de cárcel por el denominado caso 'Golpe II', pero no tuvo éxito. Considera que Áñez es víctima del “régimen de Evo Morales” que volvió tras ganar las elecciones de 2020 para vengarse.

“Ella está presa, ella tiene 10 años de cárcel. No fue por corrupción, la atraparon, según autoridades judiciales de Bolivia, por practicar actos antidemocráticos. Entonces le dieron 10 años de prisión. Una vez tuve contacto con ella, entonces intervine. Busqué la manera de traerla aquí, darle asilo aquí, pero por ahora nada”, señaló en una conversación con la prensa.

“Sin justicia no hay democracia, agradezco al presidente Bolsonaro por la solidaridad y por las justas opiniones que expresó en relación a mi situación como expresidenta de Bolivia, incluida la oferta de asilo político que no me dieron la posibilidad de aceptar. Dios salve a Brasil de la ideología del odio que intenta dominar América Latina”, refería la carta de Áñez.