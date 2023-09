Bomberos controlan incendio que amenazaba la casa del expresidente Víctor Paz

El incendio originado en inmediaciones de la casa del expresidente Víctor Paz Estenssoro fue controlado por la intervención de bomberos de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de la ciudad de Tarija que acudieron al llamado de los vecinos en la zona de San Luis.



Los bomberos evitaron que llegara a la residencia del exmandatario y líder fundador del MNR que murió hace 22 años ( el 1 de junio de 2001).



El fuego arrasó con los pastizales en el patio y consumió los árboles frutales de su huerta aledaña.



"No hay daños materiales y solo son árboles en aproximadamente 3 hectáreas que se quemó. Se está haciendo el resguardo de la propiedad y no hay daños en la vivienda", afirmó el director municipal de la UGR, Álvaro Baldivieso.



El incendio se reportó a la 13:55 y los vecinos fueron los primeros en combatir el fuego con baldes de agua para intentar apagarlo en medio del viento.



"Al pedido de una vecina hemos salido a ver y nos encontramos con este incendio. Nos hizo asustar y todos los vecinos nos movilizamos para tratar de sofocar, no llegan los bomberos y lo más triste es que se queman los árboles que le dan vida en este barrio", expresó una vecina.



Fernando Campero, sobrino de Paz Estenssoro, aseveró que la casa de su tío es patrimonio histórico no solo de la ciudad de Tarija, sino del país, porque allí vivió sus últimos años el cuatro veces presidente de Bolivia.



A su criterio, las herederas y el Gobierno Municipal de Cercado, por estar en su jurisdicción, deberían preocuparse por hacer algo para su preservación.



El exmandatario vivió en esa casa de la zona de San Luis desde 1990, cuando se retiró de la vida política a la conclusión de su cuarto mandato, entre 1985 y 1989.