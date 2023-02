Bono Juancito Pinto: 31.775 escolares no lo cobraron en 2022

El Ministerio de Educación informó que en la gestión 2022, un total de 31.775 estudiantes no percibieron el bono Juancito Pinto, y ese monto no cobrado será revertido a la CUT (Cuenta Única del Tesoro), para que forme parte del financiamiento del mismo bono en la gestión 2023.



El año pasado, según los datos de esta cartera de Estado, fueron beneficiados con este bono escolar 2.284.610 estudiantes de primaria, secundaria y educación especial, cifra que alcanza al 99% de lo programado, de acuerdo con el Ministerio.



Estas cifras fueron dadas a conocer por el ministro de Educación, Édgar Pary, durante el acto de Rendición Pública de Cuentas Final - 2022, que se llevó a cabo en la ciudad de Potosí.



“El bono Juancito Pinto de este último año se realizó con el acompañamiento de nuestros directores departamentales, distritales y de unidades educativas, quienes desplazaron la parte logística para llegar a las unidades educativas más alejadas del país, destacamos ese trabajo”, indicó la autoridad nacional.



En Santa Cruz, el pago del mismo comenzó durante las primeras jornadas del paro de los 36 días.



Sobre el incentivo



El bono Juancito Pinto equivalente a Bs 200 por estudiante, se pagó en más de 50 entidades financieras y además se desplazaron brigadas de banca móvil con el apoyo de las Fuerzas Armadas y autoridades de educación, para llegar a los lugares más alejados del país.



Si bien el presupuesto asignado para el pago del bono Juancito Pinto en 2022 fue de Bs 473.470.000, desde el Ministerio de Educación detallaron que el 2% se usa en gastos operativos, de acuerdo con el mencionado decreto 4807, es decir Bs 9.469.400. Además, señalaron que Bs 723.600 fueron usados para contingencias.



Recalcaron que el remanente, Bs 6.355.000 (dinero no cobrado por los estudiantes), será revertido e irá a la Cuenta Única del Tesoro y será usado en la gestión 2023 para el pago del bono.



ABI indicó que, de acuerdo con los datos oficiales, en Santa Cruz se benefició a 624.349 estudiantes, en La Paz 559.856, y en Cochabamba 424.843. De la misma forma, en Beni llegó a 122.696 estudiantes, en Chuquisaca a 118.336, en Oruro a 113.378, en Potosí a 180.725, en Tarija a 110.672 y en Pando a 29.755.



El universo de escolares en el país es de 2.316.385.