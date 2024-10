Branko Marinkovic: “Creo que la mayoría de las estatales se deben privatizar”

Branko Marinkovic Jovicevic, el empresario cruceño y opositor al Gobierno nacional, habló con EL DEBER. Anunció que en los próximos días dará a conocer la alianza que conformará con al menos tres partidos de alcance nacional en el que él será el candidato a la Presidencia. En el diálogo, hizo una evaluación a las autoridades departamentales y respondió a las intenciones políticas de Manfred Reyes Villa.

¿Cómo ve el escenario político actual? ¿Es posible que Branko sea un actor político en las próximas contiendas electorales?

Yo decidí que voy a participar en las próximas elecciones porque creo que se debe cambiar a Bolivia, cambiar el modelo masista y no podemos seguir en lo mismo. Si no hacemos el esfuerzo los ciudadanos entonces no reclamemos que queremos un cambio si no estamos dispuestos a atravesarlo.

¿Para candidato a presidente o vicepresidente?

Candidato a la Presidencia. Creo que hay que cambiar a Bolivia desde la presidencia, desde La Paz, ni siquiera ser alcalde ni gobernador en estas circunstancias bajo un centralismo que decide todo, que te quita recursos, que no te deja trabajar, no veo la motivación para eso. Mi motivación es cambiar el país, no es hacerme rico ni tener posesiones, hay que cambiar el modelo masista.

¿A qué se debe el cambio? En su momento habló de ir a la Alcaldía

Lo vi como una posibilidad, pero ante esta crisis que se profundiza en el país, la ausencia de ideas de cómo cambiar. Yo veo una resistencia de los demás amigos candidatos de decir voy a privatizar, voy achicar el estado, nadie está hablando de eso y si no hacemos eso no vamos a cambiar absolutamente nada.

¿Está trabajando en alguna sigla y con algunos actores políticos?

Sí, estoy hablando con tres partidos, tratando de hacer unidad, mientras mayor unidad haya será más fácil llegar a las elecciones generales. Quizás la próxima semana estará más claro.

La unidad de la oposición parece algo inalcanzable ¿Qué factores cree usted que han influido en esta realidad?

La realidad hay que tomarla más clara. ¿La unidad en base a qué? Tenemos una unidad en base a ideas claras, ¿por qué se ganó el referendo del 21F? porqué estábamos en base a la premisa que no debería haber reelección, ¿por qué ganamos los referendos estatutos? Porque queríamos los estatutos, no es porque estaba Rubén o porque yo estaba, no tenía nada que ver los líderes sino la idea y la propuesta que se hace.

Creo que la próxima unidad en la elección debe darse en base a la propuesta de los candidatos. De nada sirve que nos juntemos 20 tipos sino vamos a cambiar nada, para eso nos juntamos en una comparsa.

¿Es momento que para las próximas elecciones generales sea un cruceño el presidente?

No sé si trate de cruceño o no, se trata de alguien que defienda los valores que hay como la libertad de la empresa, apartar el estatismo. Nosotros los cruceños hemos impulsado la autonomía para que haya menos centralismo, Santa Cruz creció por la ausencia de Estado. No voy a llevar el modelo cruceño a Potosí, por ejemplo.

En el caso de Potosí es una región que puede crecer muchísimo, creo que su potencial probablemente sea uno de los más alto de Bolivia, me doy cuenta como empresario. El potencial de Potosí no es solo por el litio, tiene sal blanca, minerales para hacer fertilizantes, minerales que hay que industrializar para exportar con valor agregado como el cobre.

¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Manfred Reyes Villa sobre su aspiración de contar con ministros de Santa Cruz y un binomio mujer que venga del occidente?

Hay varias interpretaciones. Primero que eso es de la vieja política, les dice de alguna manera a los del occidente que no sirven para ministros y a los cruceños que solo sirven para ministros, está mal. Esa es la política se debe cambiar, hay que volcar página a los 20 años de oposición fracasada que hemos tenido en el país.

Al funcionario no hay que elegirlo en base a cuántos votos te trae, sino qué capacidad te trae, si es idóneo, por su capacidad profesional, a ese hay que escogerlo. De dónde sea no me interesa.

¿Qué medidas se deberían asumir para revertir este complejo escenario económico que vive el país?

Achicar el Estado, hay que reducir gastos estatales, no es inventando ministerios, más bien menos ministerios. Para mí el ministerio de Planificación y Economía deben ser uno solo con viceministros que trabajen en las diferentes áreas. Energía, Hidrocarburos y Minas uno solo que supervise concesiones, regalías.

Lo primero es acabar con el estado importador y distribuir de combustibles, démosela a los privados, van a ser más eficientes en traerlos y distribuirlos. Desprivaticemos el combustible, dejemos que produzcan refinería privada, acabemos con esta farsa de la nacionalización. Ahora no llegamos al 15% del diésel ni al 20% de la gasolina, todo lo importamos. A excepción del año de la pandemia, las empresas estatales dieron pérdida, entre $us 3.000 a 4.000 millones, imagínate el estado industrializador que nos cuesta.

¿Cómo ve al MAS después de casi 20 años de gestión política?

Como siempre lo vi, como uno de los fracasados. Sabía que el MAS iba a fracasar el 2006, claro, vino la bonanza económica que fue provecho para ellos, pero el modelo que aplican fracasó en el mundo. Decirle a la gente que ese modelo de política está bien es mentirle. Si a mí vos me decís que voy a privatizar lo voy a hacer, no tengo ningún reparo en decirlo porque creo en eso.

¿Cree que se debe privatizar algunas empresas bolivianas?

Creo que la gran mayoría se deben privatizar y las que no debe ser una asociación público-privada. El mejor ejemplo es Santa Cruz, hay dos puentes que cruzan el río Piraí y fueron los privados que lo hicieron para que crezca la región metropolitana, no fue el Estado boliviano.

¿Ha sabido de allegados o empresarios que están optando por irse del país? ¿Qué le diría a ellos?

Lo estamos viendo todos los días, había empresarios paraguayos llevándose gente en la Expocruz, dándoles seguridad fiscal e incentivos. Ahí hay que preguntarnos si este es el país que queremos.

¿Qué opinión le merece la gestión de Jhonny Fernández?

Jhonny por su lado trató de hacerse arcista, luego evista, está haciendo un cálculo político para ver qué hace. En la Gobernación hemos visto todo lo que pasó con Camacho y Aguilera, al final los que perdemos somos nosotros.

¿Cómo ve la realidad institucionalidad de Santa Cruz y su respuesta ante los datos del censo?

Lo que hay que hacer inmediatamente cuando se asuma el poder es realizar un censo real y transparente. No se trata de recursos ni de diputados, sino de la gente, eso te determina las políticas públicas.

En cierta manera algunos políticos respondieron fuerte, otros más tibios, pero no hubo una respuesta al meollo de lo que es el censo.

¿Cómo ve a Santa Cruz de aquí a 10 años? ¿Puede asumir el liderazgo político nacional?

Más grande y con más población, lamentablemente sino cambiamos el modelo urbanístico que tenemos, a repensar en la ciudad, vamos ser el próximo Bangladesh, un desborde total. Santa Cruz creció mucho más de esa ciudad que se pensó en la década de los 80.

Santa Cruz es el departamento agroindustrial que aporta más del 30% al PIB y no puede ser que no tenga una doble vía que pase a Cotoca y es la zona donde pasa el 50% de los productos.

Las autoridades de la Gobernación y las alcaldías deben sentarse, planificar y cómo van a proyectar el departamento.

