Bravo critica falta de claridad del decreto sobre el censo y admite sabor a poco en el cabildo

“Santa Cruz, ya no solo desafía al gobierno nacional, desafía a todo el país a liberarse, a los académicos a los intelectuales y a los líderes regionales y nacionales. Esta liberación no reclama independencia, reclama libertad, justicia y democracia, valores que el gobierno actual no reconoce y que en su accionar totalitario ha venido permanente atropellando”, acotó.