¿Bs. 30.000 por un voto? Senadora Barrientos (CC) denuncia llamadas para compra de votos en el Senado

Sin embargo, la elección estuvo ensombrecida por las acusaciones lanzadas por la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, nada más conocer el resultado de la votación. Denunció “las prácticas a las que se han llegado; se han ofrecido Bs 30.000 (por el voto favorable a Andrónico). Lo lamento y lo reprocho, no es la forma, así no se construye país”. Agregó que desde CC no se negoció por la presidencia de Andrónico.