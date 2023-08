“Burro” y “Sonia” son los adjetivos que usan los 'evistas' para atacar al ministro de Gobierno

“¿Qué credibilidad, qué autoridad podría existir en un ministro, en este caso de Gobierno, cuando los narcos se burlan de él, cuando los narcos le tratan de burro , cuando los narcos le tratan de Sonia? , no sé si será Sonia de día o Sonia de noche. ¿Qué seriedad puede existir en esa autoridad?, nosotros creemos , estamos segurísimos que han fracasado en el tema de lucha contra el narcotráfico ”, dijo el senador Loza en conferencia de prensa.

Esa alusión a la región yungueña también provocó la rección de los parlamentarios evistas. Esta vez fue el turno de la diputada, Gladys Quispe, quien no dudó en llamar a Del Castillo, “ministrillo” y la conminó a retractarse en el término de 24 horas y advirtió con iniciarle un proceso penal.

El ministro, en una breve declaración, adelantó que no habría disculpas públicas porque la investigación que presentaron el lunes se realizó con base en informes de Inteligencia. Del Castillo dijo que la coca ch’oqueta (coca mojada por la lluvia cuando está secando al sol), se vende en el mercado de Arnold Alanez y es materia prima para el narcotráfico.

“Nosotros no tenemos por qué pedir disculpas, lo que hemos realizado ayer es exhibir el mapa de calor del narcotráfico, demostrar la realidad que ha sido ocultada bastante tiempo en el territorio nacional, las fábricas no vamos a reconstruir, los laboratorios no vamos a reconstruir”, dijo el ministro en conferencia de prensa.