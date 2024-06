Buscan a Vampiro, el gatito que fue abandonado en la carretera por un chofer de bus

​Silvia denunció que el conductor no consultó a los pasajeros si el animal tenía dueño. Cuando Jhamel protestó, el chofer volvió al lugar donde abandonó a la mascota; sin embargo, no lograron encontrarlo.

"A mi hija la dejó ahí y buscó a Vampiro, pero no lo pudo encontrar. Mi hija me llamó llorando. El gatito es de la familia, ha vivido con nosotros siete años, estaba bien cuidado", añadió Silvia.



La familia entera acudió al lugar en busca del gato, pero no lo encontraron. “Si alguien sabe de él, lo escucha llorar en la carretera o alguien se lo llevó, por favor comuníquense con nosotros”, indica un mensaje en Facebook.



La familia no descarta presentar una denuncia contra la empresa de transporte, ya que cumplió con todos los requisitos y autorizaciones para viajar con Vampiro.