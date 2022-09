Buscan aprehender a 17 cocaleros y Chapetón logra arresto domiciliario

Al menos 17 cocaleros yungueños tienen en su contra órdenes de aprehensión . Los dirigentes manifestaron que no temen ir a la cárcel y anunciaron la conformación de comités de autodefensa para que encabecen la marcha del lunes, en caso de ser arrestados. Mientras la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, recibió detención domiciliaria , luego que el miércoles fuera detenida con su hija menor de edad en brazos y pasaran juntas la noche en celdas policiales.

“Quiero dar un mensaje al señor Remmy Gonzales (ministro de Desarrollo Rural), a Evo Morales, no te tengo miedo, no estoy violando normas ni leyes. El lunes te voy a presentar tres directivas de auto defensa, puedes llevarme, aquí estoy, pero el lunes conocerás tres directivas de auto defensa. No vas a poder con los Yungas, caraj…”, dijo el cocalero.