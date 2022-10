Cabildo cochabambino aprueba censo en 2023 y Calvo dice que Santa Cruz no está sola

“¿Están de acuerdo que el Censo Nacional se realice el año 2023 para no retrasar más el crecimiento y desarrollo de nuestras regiones y construir un padrón electoral transparente, para evitar el fraude electoral y no permitir que se realice cerca de las épocas de las elecciones para que no se politice ni empañe?”, señala el segundo punto del documento y que fue aprobado por unas cinco mil personas que llegaron hasta la plaza de las Banderas.

“El plan macabro, la agenda escondida que tiene el Gobierno, es un nuevo fraude, este censo es el más importante, porque va a cuidar la libertad y la democracia de todos los bolivianos, por eso no es una lucha de un departamento. De aquí me voy tranquilo porque sé que no es como dice el Gobierno, que nos hemos quedado solos los de Santa Cruz, no, tenemos a Cochabamba y tenemos a Bolivia”, dijo Calvo que salió apresuradamente de la concentración.