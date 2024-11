Cada legislador recibe Bs 800 por día del Estado, pero este mes sesionaron solo dos veces

Además de su sueldo mensual, los asambleístas tienen otros beneficios económicos, por ejemplo el pago de un bono mensual de alimentación que asciende a Bs 350 y un total de Bs 4.200 anuales. Pero este monto no lo reciben en efectivo, sino con el consumo de productos que se ofertan en las tiendas de la estatal Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos).

Trabajo camaral

Esta semana que concluye, Yujra no convocó a ninguna sesión y lo único que se informó en sus plataformas oficiales fue “sesión de comisiones” y los legisladores se dedicaron a dar reconocimientos a personajes públicos e instituciones, recibir visita s de organizaciones sociales, participar en talleres, inauguraciones de campeonatos deportivos, entre otros

Trabajo camaral

Desde el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) se critica el trabajo de los parlamentarios porque no cumplen varias de sus principales funciones que es la de fiscalizar al Ejecutivo y aprobar leyes que beneficien a la sociedad. El presidente de la institución Manuel Morales, puso como ejemplo, que sigue vigente el paquete de “leyes incendiarias”.

“Estamos extremadamente molestos con los legisladores, no solo por lo que ganan sin hacer su trabajo, si no por la terrible crisis a la que nos están llevando. Su nivel de fiscalización y legislación es muy bajo. Estamos en contra de que se gasten millones de bolivianos para sostener no solo a los legisladores, sino a sus asesores, a los suplentes, además que se solventen los viajes y se les dé viáticos”, dijo Morales a este medio.