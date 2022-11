Cae preso implicado en cercenar un dedo por ajuste de cuentas

La Policía capturó a un ciudadano de nacionalidad colombiana al ser considerado como uno de los principales sospechosos de autoría intelectual de cercenar un dedo a un hombre en un supuesto ajuste de cuentas por narcotráfico.



El fiscal asignado al caso, Osvaldo Tejerina informó que el hombre estaba con orden de apremio y que durante las investigaciones, la Policía detectó que se encontraba por la zona de Chimoré, donde fue detenido y trasladado a nuestra capital.



El hombre será presentado ante un juez cautelar para ser imputado por delito de secuestro e intento de asesinato.



Según la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), todo sucedió a inicios de octubre pasado cuando Patricio Vásquez Ortiz, de 34 años, de un momento a otro fue secuestrado y sus captores pidieron el pago de una deuda.



Mientras el hombre permanecía cautivo, su esposa recibía permanentes llamadas telefónicas en las que los secuestradores le pedían el pago inmediato de una deuda que oscilaba entre $us 50.000 y $us 200.000. En mensajes de textos al teléfono de la mujer los captores aseguraban que Patricio Vásquez que dijo ser agricultor, se gastó un dinero que le entregaron, además no cumplió con la entrega de al menos 100 kilos de cocaína.



Luego de la denuncia de su esposa a la Policía se iniciaron las pesquisas. El hombre fue encontrado con vida, pero le habían cercenado el dedo pulgar para abandonarlo cerca de Puerto Greter y Yapacaní.



Según las investigaciones por el secuestro ya están presos en la cárcel de Palmasola Mariela Ayala es concubina del colombiano.



Asimismo, están en la cárcel de Palmasola por 180 días Carmelo Enrique Meza, Rubén Rengel Montaño y Jhonny Condori Flores. El fiscal Osvaldo Tejerina manifestó que pese a que ya existen detenidos el caso sigue en investigación porque existen más personas involucradas.