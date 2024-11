Caen cuatro extranjeros acusados de dar dólares falsos a cambio de una ‘garantía’

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se incautó ayer de nominaciones falsas de billetes por un valor adulterado de $us 100.000. El alijo, que era empleado para estafas, estaba en poder de una organización criminal compuesta por ciudadanos extranjeros quienes se aprovecharon la desesperación ciudadana de conseguir “divisas baratas”.

El miércoles, una pareja denunció ser víctima de estafa tras perder $us 35.000. Ellos estaban tras un crédito para financiar un “gran proyecto”. Allí apareció otra persona que le aseguró que un familiar se dedicaba a dar crédito y así llegaron a las manos de los colombianos. Recibieron llamadas de las personas proveedoras y los supuestos prestamistas le pidieron información del proyecto en el que tenían que invertir. Luego les aseguran que su préstamo fue aprobado por $us 10 millones.

Sin embargo, para entregarle esa cantidad, el interesado tenía que dar $us 75.000 de garantía. Al final, tras regatear, quedaron en $us 35.000. Los prestamistas Se reunieron con la pareja en una oficina y uno llega con un bolso grande conteniendo una pesada caja fuerte y se la entregan con un aviso: “Señora, lleve la caja fuerte, no la abrirá hasta que llegue a su casa, nosotros le mandaremos un contador”, le dice un sujeto.