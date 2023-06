Caen empleados operativos por el ‘narcovuelo’ y surgen reclamos por ‘peces gordos’

“Si estamos luchando todos contra el narcotráfico que no sea solo discurso, queremos resultados. Mínimamente, un pez gordo o cabecilla que sea aprehendido. Hasta ahora no hay. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó el diputado Hernán Hinojosa (MAS), quien es parte de la Comisión de Justicia Plural.