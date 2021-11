Califican de “irresponsable” el anuncio de quimioterapias gratis para adultos con cáncer por parte del presidente Arce

Escucha esta nota aquí

El anunció del presidente, Luis Arce Catacora, de iniciar una campaña para el tratamiento de quimioterapias gratuitas en favor de adultos con cáncer no cayó nada bien a la Asociación Nacional de Madres de Niños y Niña con Cáncer de Bolivia, que calificó la medida de “irresponsable”.

“En Bolivia son más de 500 niños con cáncer en este momento y por año surge un promedio de 90 y el Gobierno no puede atender a este pequeño grupo. ¿Cómo piensa que va favorecer a los adultos, que son muchos más?”, afirmó a EL DEBER, Patricia Mendoza, representante de niños con cáncer de La Paz y presidenta de la Asociación Nacional de Madres de Niños y Niña con Cáncer de Bolivia.

Mendoza dijo que el anuncio del mandatario es “muy irresponsable” porque, según ella, no podrá cumplir. “No tenemos nada contra los adultos con cáncer, porque ellos merecen ser atendidos, pero el Gobierno no les va a cumplir porque no tiene presupuesto y esos pacientes llegarán a los hospitales y se van a encontrar que no hay nada. Está creando falsas expectativas a personas que no lo merecen”, indicó.

Este viernes, el mandatario anunció mediante sus redes sociales la atención gratis de quimioterapias, además de un presupuesto de Bs 44 millones para medicamentos en los centros especializados del eje central.

“Hoy lanzamos los tratamientos de quimioterapia gratuitos para pacientes adultos con cáncer. Con el Sistema Único de Salud (SUS), apoyamos a este sector vulnerable con atención en hospitales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba”, posteó.

Por su parte, Ana Figueroa, presidenta de la Asociación de Madres de Niños con Cáncer de Santa Cruz, también criticó al mandatario nacional por el anunció. “Su obligación es ayudar a los adultos con cáncer porque está en la Constitución Política del Estado, pero que no les mienta. Es un irresponsable porque habla de más de Bs 40 millones, que en realidad son 22 millones, que los sacará del mismo SUS y quitará presupuesto a los demás sectores”, cuestionó.

Figueroa añadió que al presidente le mienten y que hace anuncios sin conocer la realidad de los hospitales. “El presidente no tiene ni idea de las necesidades que se vive en los hospitales. Al responsable del Programa Cáncer en Bolivia, que lo bote, porque le está mintiendo”, añadió.

La dirigente cruceña recordó que el presidente viaja a Brasil para cumplir con un tratamiento médico. “Creo que él tuvo cáncer y se fue al exterior a hacerse curar. No hizo tratamiento en Bolivia, porque sabe que no hay condiciones. En el Oncológico no hay medicamentos, ni infraestructura suficiente. El anuncio de las quimios gratis es político, para distraer a la gente”, cerró.

En Bolivia las quimioterapias están entre Bs 1.700 y Bs 9.000 para niños, dependiendo del tipo de cáncer, mientras que para los adultos supera los Bs 10.000, sin contar los medicamentos complementarios.

Desembolso de recursos para otras enfermedades

Esta semana el presidente Luis Arce también informó que el Gobierno desembolsó Bs 1.088 millones para la atención gratuita de enfermedades comunes. Los recursos son destinados para la compra de medicamentos, cirugías, exámenes de laboratorio e imagenología, terapia intensiva, además de incluir enfermedades de alto costo como hemodiálisis.

El mandatario agregó que en actualidad hay más de B 5,8 millones de bolivianas y bolivianos protegidos por el Sistema Único de Salud (SUS).