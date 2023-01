Calvo: “El cambio de estrategia es no hacernos daños acá, sino que no salga nada de Santa Cruz”

Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, explicó este martes la nueva estrategia de lucha que aplica esa región del país en procura de lograr la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho . Buscan que el conflicto no se concentre en la capital de ese departamento.

“El cambio de estrategia es no hacernos daños acá, en el centro, sino que no salga nada de Santa Cruz, no nos pueden dejar solos otros departamentos. La Policía muestra su resentimiento y rabia contra los cruceños, nosotros buscamos la unidad, mañana (miércoles) tenemos una reunión con el movimiento cívico, la idea es cerrar las fronteras”, indicó.