Calvo fue recibido por 40 policías tras viaje a cabildo de Cochabamba

El vuelo operado por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) debía llegar al aeropuerto de Viru Viru antes de las 20:30 de ayer. Se demoró 55 minutos y la compañía no dio ninguna explicación. Allí venía el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien participó del cabildo que organizaron activistas de Cochabamba para exigir que el censo se haga en 2023. Al menos 40 policías se movilizaron para recibirlo y documentar la demora.



Calvo tiene arresto domiciliario de 21:00 a 7:00 de lunes a domingos, arraigo, la orden de firmar un acta cada semana en el Palacio de Justicia, desde el 16 de febrero, cuando el juez Primo Flores le interpuso estas medidas sustitutivas por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en la Caja Petrolera de Salud (CPS), que le sigue la Fiscalía.



En la terminal área, algunos de los policías que fueron a la llegada de Calvo estaban de civil, pero con la placa expuesta. Eran de la división anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Calvo llegó a las 22:08. Ya era tarde para cumplir su sanción. “No se puede usar esta demora porque es por una causa que no es atribuible a la responsabilidad de Rómulo Calvo”, indicó Martín Camacho, el abogado del cívico a EL DEBER.



“Tenía que llegar aquí a las ocho de la noche. Más de una hora de espera. Creo que es a propósito porque están aquí con toda la Policía, filmándome, detrás de mí. Para amedrentarme. No estoy aprehendido, sino que es una vergüenza que BoA, la línea aérea boliviana, haga lo que quiera y abuse de los pasajeros que están pagando para poder viajar y ustedes son testigos de cómo está la Policía queriendo amedrentar”, afirmó Calvo al abandonar la terminal aérea.



“No puede ser aprehendido, porque el incumplimiento no genera en sí una comisión de un hecho delictivo. Lo que corresponde es, si el Ministerio Público lo considera pertinente, informar al juez para que este decida si se le agrava la medida, si se modifican los horarios o se mantienen los mismos”, detalló luego el abogado Camacho.



El líder cívico llegó a su casa, donde también había efectivos de la Policía que documentaron la hora de su llegada.



Calvo tiene una audiencia el miércoles, “pero es por una causa distinta que no se puede vincular con esta”, afirmó Camacho.