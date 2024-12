Camacho califica la restricción a exportaciones de aceite como "una guerra dura del presidente Arce y su gobierno contra Santa Cruz y su gente"

Desde su reclusión preventiva en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, también se ha referido a la medida restrictiva. Y no ha escatimado adjetivos para atacar al mandatario. Califica la medida como un "ataque artero a Santa Cruz" y habla de una "guerra dura" contra la región.



"Esta es una guerra dura del presidente Arce y su gobierno contra Santa Cruz y su gente", refleja el mensaje compartido en sus redes sociales. "El masismo no entiende de diálogo, no entiende de democracia y mucho menos de consensos", afirma el gobernador.