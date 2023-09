Camacho debe ser internado dice junta médica; la familia del gobernador pedirá su libertad

Una junta médica estableció que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debe ser internado en un centro médico cada 21 días, a fin de recibir tratamiento para la enfermedad de base que tiene y que, en caso de comprobarse en estudios médicos que sufre otro problema coronario, debe ser trasladado a un lugar de 2.000 metros sobre el nivel del mar , Chonchocoro está a casi 4.000. Su familia respondió que hará las gestiones, que espera que el Gobierno y la justicia respeten el criterio de ese grupo de galenos y que no solicitará que vaya a otra cárcel, sino que se defienda en libertad.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, salió en conferencia de prensa y señaló dos elementos: que la vida de Luis Fernando Camacho no corre peligro y que el informe de la Junta Médica de 20 especialistas, no determinó que el gobernador deba ser internado.

Entre otros antecedentes el reporte incluye que a los 34 años presentó un evento cardiaco (coronario), “estuvo internado en una clínica privada, donde realizaron un cateterismo e indicaron obstrucción de arteria. Le sugirieron un procedimiento endovascular (no especificó si stend o angioplastia), recibió anticoagulantes por 10 días, pero su padre solicitó llevarlo a Argentina donde indicaron que no se constataba obstrucción y no realizaron ningún procedimiento. Luego, en EEUU le hicieron nuevos estudios y los médicos indicaron que tenía secuelas de un evento coronario”.