Camacho desiste de invitar al Gobierno a efeméride cruceña

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, decidió no invitar a ninguna autoridad nacional al aniversario del departamento y anunció que mantendrá esta medida hasta que el Gobierno respete la lucha cruceña por el censo para 2023 . La determinación es vista por parlamentarios del MAS como un acto de discriminación y tiranía.

“La Gobernación, en este caso mi persona, ha decidido no invitar a ninguna autoridad nacional este 24 de septiembre (aniversario de Santa Cruz). La primera oportunidad invitamos para mostrar que somos democráticos, pero nos mostraron violencia . Hicieron un juicio a Rómulo Calvo, a senadores, diputados, a mí y a todos”, dijo Camacho ayer en la reunión del Comité Interinstitucional.

El gobernador adelantó que mantendrá esta medida “hasta que el Gobierno respete la lucha cruceña y no solo venga a imponer una bandera que no nos representa como cruceños ”.

“Él (Luis Fernando Camacho) se convierte en un tirano dictador porque Santa Cruz no es de su propiedad privada y no puede ser que una persona decida por el pueblo. Todos somos autoridades electas y es una falta de respeto al pueblo cruceño aislarlo de la economía”, aseguró el parlamentario, a tiempo de anunciar que coordinarán con el Gobierno la entrega de “megaobras” para Santa Cruz y no invitarán al gobernador.