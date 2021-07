Camacho desmiente supuesta reunión para pedir asilo político en Argentina durante los conflictos de 2019

"¡Dejen de mentir y pónganse a trabajar!". Contundente, firme y directo. Luis Fernando Camacho, actual Gobernador de Santa Cruz responde de esta manera a las acusaciones resaltadas por un medio paceño en las que alude a un posible pedido de asilo político gestionado por el entonces líder cívico en noviembre de 2019. Camacho califica de "falsa" la información aunque confirma la reunión con el Cónsul argentino en Santa Cruz.

"La reunión se realizó para analizar la situación de los residentes argentinos y el pedido para poder movilizarse para abandonar el país. En la reunión se le explicó al cuerpo consular que el movimiento era pacífico", remarcó el Gobernador en un breve encuentro con la prensa.

Una fuente vinculada a la legación diplomática Argentina en Bolivia apunta que en esa reunión con el Cónsul argentino, el líder cívico habría solicitado refugio en caso de no conseguir la renuncia de Morales. El encuentro se produjo el 4 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra.



La información publicada en el portal 'El Cohete a la Luna', de corte izquierdista suscrita por la periodista Alejandra Dandan, señala que en dicha reunión se habría gestionado el pedido. De acuerdo a la mencionada publicación, también estuvo presente el cónsul de España en la ciudad cruceña.

"Todos los días inventan una nueva mentira para decir que hubo golpe y así justificar la cobardía de su líder que huyó. Jamás pedimos asilo a nadie porque nos acompañaba la fuerza del pueblo que defendía su democracia", publicó Camacho en sus redes sociales para denunciar la información que circulaba en el medio paceño. "Los que corrieron como conejos a cobijarse en las embajadas fueron ellos", completa su respuesta.

La noche del lunes 4 de noviembre, Camacho llegó sorpresivamente a La Paz, con la intención de entregar una carta a Evo Morales, en la exigía su renuncia. “Yo personalmente le voy a llevar esta carta a La Paz, llegará sin armas, solo con la Biblia en la mano derecha y con su carta de renuncia en la otra mano. Y tengo fe de que regreso a Santa Cruz son su renuncia firmada”, retó en ese entonces.

El post del gobernador: El ex cívico confirma la oferta de asilo por parte de algunas embajadas, a las que no mencionó, "pero yo no iba dejar a mi pueblo en la lucha solo; sería bueno que lo entrevisten al Cónsul para que ellos expliquen lo que sucedió”, manifestó.

Considera que estas campañas de desprestigio en su contra responden a la estrategia de Morales para recomponer su figura. Por eso, quieren hacer creer que pidió asilo en algún país vecino., destaca un allegado al Gobernador.

Un cable al que accedió la periodista Alejandra Dandan (portal Cohete a la Luna) corroboró la reunión y los motivos. En su reportaje publicado el 17 de noviembre de 2019, la periodista argentina contó los detalles de esa reunión.









Al final, la que debía encargarse de la tramitación del asilo era la Embajada de Argentina en La Paz, que no conocía el hecho.

Desde esa vez, Camacho no habló de esa reunión.

