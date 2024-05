Camacho dice que el proceso masista está en su momento final, ahogado en corrupción y división

“Hay muchas personas que me escriben hasta esta cárcel donde me encuentro y me dicen: ‘aguante Gobernador que el MAS solito se está dividiendo y destruyendo’. Mensajes como ese me dan fuerzas, pero lo que está ocurriendo es algo mucho más trascendente. Nunca una dictadura se derrumba sola, es la fuerza y la energía de las luchas democráticas la que está actuando y está destrozando al autoritarismo masista”, remarcó.



Consideró que “el desgaste y la caída del masismo” empezó en el 21F, es decir, en el referendo del 21 de febrero de 2016 en el que la mayoría de los bolivianos dijo “No” a la reelección indefinida de Evo Morales.



“La lucha contra el fraude fue el segundo gran momento de las luchas democráticas porque defendimos e hicimos respetar el voto de los bolivianos y logramos la renuncia y la caída moral del dictador (…). Nunca más Evo Morales, con su cobarde huida, pudo gritar esa consigna violenta y confrontadora ‘Patria o Muerte’, esa que gritaba a cada rato contra el pueblo democrático como si nos estuviera insultando a todos los bolivianos”, añadió.



Aseguró que el 2025 (año en el que se realizarán nuevas elecciones generales) será “el tercer gran momento” de esta lucha y “la tercera gran victoria en el camino para recuperar la democracia y las libertades ciudadanas”.



“Hoy mismo, la oposición ya es mayoría, pero falta encontrar el camino para unificar a los diversos liderazgos políticos, a los liderazgos regionales y a los liderazgos sociales para presentar un proyecto de país que saque a Bolivia de la crisis económica que nos deja el MAS y que recupere las instituciones y las rencauce en el camino democrático”, sostuvo.