Camacho dice que está preso por no venderse al Gobierno y manda mensaje a su padre

“Mi situación claramente se da porque nunca quise negociar con el Gobierno del Movimiento al Socialismo , no soy un vendido ni voy a negociar mis principios, ni los principios de mi pueblo (...) A quí mismo he sido nuevamente presionado, soltarme a cambio de que yo me venda al Gobierno y no lo voy a hacer señor juez”, expuso Camacho en su defensa.

“He escuchado también a la fiscal defender al Gobierno y no al Estado, pero bueno, en concreto, y no voy a entrar en lo que es la defensa técnica, simplemente a principio del mes de diciembre ya sabíamos perfectamente que me iban a detener y lo hicimos público, yo no hui y no voy a huir nunca, porque yo soy inocente”, proclamó Camacho en su defensa.