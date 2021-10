Camacho dice que la Fiscalía suspendió su declaración ante la indignación del pueblo

Escucha esta nota aquí

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, atribuye a la indignación del pueblo que la Fiscalía decidiera suspender su citación a declarar por el caso de supuesto “golpe de Estado” que promueve el MAS.

Mediante sus redes sociales, el exrepresentante cívico expresó su agradecimiento a las muestras de respaldo que surgieron en las últimas horas y destacó que los cruceños siempre rechazarán el “abuso de poder”.

“La Fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: MI PUEBLO NO ME DEJÓ SOLO. La citación despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia”, posteó.

El también líder de Creemos resaltó que las muestras de solidaridad surgieron, principalmente, en “miles y miles de cruceños que están dispuestos a seguir luchando por la libertad y por el respeto a nuestra tierra y a nuestra historia”.

El mensaje:





El jueves 7 de octubre debía presentarse ante el Ministerio Público, pero un memorial presentado por su padre, José Luis Camacho, que debía declarar ayer, ocasionó una variación en la planificación de la comisión de investigadores, que cree “estratégico” que el progenitor comparezca primero.

“Les confieso que estoy emocionado y agradecido por tanto cariño. No es algo que haya buscado, no esperaba nada de esto el día aquel que me puse la gorra, tomé la Biblia y me fui a La Paz para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Amo a mi gente, amo mi tierra y estaré siempre dispuesto a todo por nuestra Bolivia”, agregó el gobernador de Santa Cruz.

Ahora no existe fecha para una nueva citación a Camacho. Primero la Fiscalía deberá evaluar la situación médica de su padre para ver si se autoriza que declare en Santa Cruz; el viernes recién se podría conocer el cronograma modificado de las investigaciones.