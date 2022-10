Camacho dice que solo negociará con Arce; el MAS amenaza con cerco

Camacho respondió a Arce, que por la mañana había escrito en su cuenta de Twitter: “Nuestro Gobierno demuestra una vez más su predisposición al diálogo y cumpliendo con la demanda del pueblo cruceño, propuso mediante un nuevo Decreto Supremo definir la fecha del censo con base al análisis de las mesas técnicas. Esa propuesta no fue aceptada ayer (por el sábado) ni por el gobernador Camacho, ni por el Comité Cívico, que abandonaron la reunión”.

Por la noche, el gobernador pidió a Arce que” venga a negociar; no sea cobarde”. Aseguró que el equipo de negociación, liderado por Prada y el vocero presidencial, Jorge Richter, es incompetente.

“Este pueblo no se va a sus casas si no hay censo en 2023. Este pueblo consigue en las calles lo que no les da la gana de darnos desde La Paz”, arengó Camacho.