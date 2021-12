Camacho: “El escándalo de los 800 ítems ocurrió cuando el MAS era aliado de esa gestión”

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, se pronunció este miércoles sobre el escándalo en la Alcaldía, donde se denuncia la existencia de “ítems fantasmas” en la gestión que correspondía a Santa Cruz Para Todos (SPT).

Mediante su cuenta en Twitter, la autoridad regional criticó el “cinismo” del Movimiento Al Socialismo (MAS) al exigir que se esclarezcan los hechos, cuando ellos fueron “aliados” de Percy Fernández y de Angélica Sosa, autoridades municipales.

“El colmo del cinismo. El escándalo de los 800 ítems ocurrió cuando el MAS era aliado de esa gestión. Evo Morales inauguraba obras con las autoridades hoy cuestionadas, se festejaban sus chistes, se aplaudían, y hasta hicieron juntos campaña por el Sí en el 21F”, posteó.

Acompañó su publicación con imágenes que muestran al exalcalde cruceño, junto a su expresidenta del Concejo, posterior sucesora, riendo junto al dirigente cocalero, en medio de un acto público.

El mensaje de Camacho:

“Hoy el masismo pretende usar esa investigación no para encontrar la verdad, sino para ensuciar a todas las instituciones cruceñas. Al contrario de eso, exigimos que se haga un proceso transparente, con resultados y con sanciones”, remarcó Camacho.

Actualmente la Fiscalía indaga la existencia de “ítems fantasmas” en la comuna cruceña, que habría ocasionado un grave daño económico a ese municipio. Antonio Parada Vaca, el principal implicado, fue funcionario municipal durante 16 años y ocupó siete cargos; ahora está prófugo.

Al respecto, Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se sumó a los cuestionamientos del gobernador al MAS, señalando: “No vengan a querer lavarse las manos ahora, ustedes eran socios, no se hagan los opas”.

Tuit de Zvonko:

No era una simple coincidencia, sino una CONVIVENCIA con intereses concretos, como el impulso a la reelección y el sostenimiento en SCZ del proyecto dictatorial de Evo Morales. No vengan a querer lavarse las manos ahora, ustedes eran socios, no se hagan los opas pic.twitter.com/BRO2PIlhUn