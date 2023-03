Camacho formaliza su mandato desde prisión y piden acabar polémica

El presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, comentó que “en relación a esta polémica, este dilema que se ha armado siempre hemos sido específicos, quien debe resolver la sucesión al no estar claro el estatuto es la Asamblea Legislativa Departamental, que la vueltearon, no se debió llevar al extremo de acudir a los estrados judiciales para que una acción de cumplimiento tenga que rectificar lo que estaba claro. Esto debió resolverse como se hizo de entrada”.

Consideró como “una falta de respeto los dimes y diretes que se están dando. La autoridad electa es el vicegobernador, los funcionarios merecen respeto a la autoridad. Todo lo demás está de sobra en comentarios, no merece más opiniones. Esperemos que con esta ley quede zanjada la polémica y que los legisladores hayan actuado de acuerdo a norma , aunque no conocemos su contenido para emitir criterio legal. La miraremos bien cuando la publiquen. Todo lo demás sobra, la autoridad debe ser respetada”, manifestó.

Señaló que no conoce muy bien qué dice el Estatuto Autonómico, “pero si hacemos una analogía debería pasar exactamente lo mismo que en la universidad. No se trata de favorecer al MAS o al menos, de repente hay que reconocer que esa persona es el segundo hombre de la Gobernación, con los mismos derechos y obligaciones y que debería asumir con todas las prerrogativas. Nosotros mismos nos disparamos en el pie. Hablamos de que debemos respetar la institucionalidad, pero le ponemos un montón de piedras en el camino para incumplir nuestra normativa. Me evito más comentarios, pero veo que es una mala señal. Debemos ser respetuosos de la institucionalidad”.