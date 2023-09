Camacho fue aislado en el hospital para hacerle estudios, dice la familia

El gobernador Luis Fernando Camacho estuvo aislado en el hospital donde fue sometido a exámenes médicos. Su hijo Luis Fernando lo acompañó, pero fue apartado y puesto en un pasillo para que no tenga contacto con su padre. El hijo no tenía acceso al teléfono celular por más de un minuto y fue quien denunció que a la autoridad no le practicaron todos los estudios.