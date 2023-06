Camacho: "Han sido el MAS y sus dirigentes quienes abrieron las puertas a los narcotraficantes, en una convivencia que lleva años"

“Señor ministro, tenga un poco de decencia . No pueden seguir ensuciando así la imagen del país”, se dirige a Del Castillo. Y luego señala:

“Ministro, 478 kilos de droga no se suben solos a un avión. No puede pensar que vamos a creer que solo fueron dos trabajadores de bajo rango. Cuando pasan estas cosas, nada es casual. No basta con que se queje de que el narcotráfico ha permeado instituciones, los bolivianos necesitamos acciones y sanciones”.