Camacho lanza 14 frases de advertencia contra el Gobierno

El discurso duró 12 minutos y en ese tiempo el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le lanzó 14 frases al Gobierno. Le pidió dejar de perseguir a los opositores y advirtió que defenderán a todas las autoridades electas.





Al presidente Luis Arce le lanzó dos frases directas, que dejen trabajar y que deje de ser títere de Evo Morales. Estas son las 14 frases más sobresalientes de su mensaje emitido desde la plaza 24 de Septiembre, adonde se congregaron cientos de vecinos para expresarle su apoyo, luego de que la Fiscalía suspendiera la citación en contra.





1.- “La suspensión de la citación a declarar no fue un hecho fortuito, todo tiene una explicación, mi pueblo no me dejó solo”.





2.- “Si se suspendió la citación no fue miedo a Camacho, fue miedo a Santa Cruz”.





3.- “Hay una verdad que nunca se va a borrar, el 2019 los hombres y las mujeres salieron a las calles a defender la democracia y la recuperaron, esa es la única verdad”.





4.- “Salimos a luchar y a defender el voto contra el fraude, no hubo golpe, porque fue la lucha de todo un pueblo y el pueblo nunca es golpista”.





5.- “Dejen de buscar cómo dividir a nuestro país, respeten a las autoridades electas, dejen de inventarse juicios contra Iván Arias, Damián Condori, el gobernador de Tarija (Oscar Montes), no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”.





6.- “Dejen de perseguir a la gente que trabaja, dejen de reprimir a los cocaleros de Los Yungas, más bien persigan a los narcotraficantes que son sus socios”.





7.- “Al presidente (Luis) Arce le pido que se ponga a trabajar y que también nos deje trabajar”.





8.- “Hemos superado los dos millones de vacunados sin ayuda del Gobierno”.





9.- “Presidente Arce deje de ser el títere de Evo Morales, deje de estar justificando la huida de un cobarde, ahora más que nunca necesitamos un pueblo que salga de la crisis”.





10.- “Usted tuvo el privilegio de ser presidente y no fue porque Evo (Morales) quiso, hágale caso al pueblo, a nuestros hermanos paceños, benianos”.





11.- “Nunca nos vamos a arrodillar, nunca nos callaremos, siempre defenderemos las libertades ciudadanas y la democracia”.





12.- “Cuando Santa Cruz dice suficiente, Bolivia tiene esperanza y esta ha sido una jornada de esperanza para este hermoso país”.





13.- “El Gobierno nunca va a poder decir que estoy escondido porque nunca me voy a esconder, vamos a enfrentar al Gobierno en las calles”.





14.- “Ellos pensaron que la llama se apagó, hoy día hemos demostrado que esa llama sigue encendida y este pueblo siempre va a estar de pie, lo dijimos los 21 días. De rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios, porque no nos van a ganar”.





